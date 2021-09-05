شكرا لقرائتكم خبر عن لو فاتورة الكهرباء بـ9 جنيه وعندك استهلاك كتير.. اوعى تدفعها واتبع هذه الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يشعر المواطن بالسعادة عندما يطالبه محصل شركة الكهرباء ب9 جنيه فقط قيمة فاتورة استهلاك شهر أغسطس والذى يعتبر من أعلى معدلات الاستهلاك و بالتالى ترتفع فيه قيمة الفاتورة مقارنة بالفواتير التى تسبقها ، ولكن الحقيقة يجب أن يتخوف المشترك لما سيتعرض له فى الفاتورة التالية و التى ستشمل قيمة استهلاك شهرين ، الخليج 365 يرصد لقراءه الخطوات التي يجب اتباعها عند إصدار فاتورة بقيمة 9 جنيه رغم وجود استهلاك :

1-فى حالة وجود استهلاك للكهرباء لدى المشترك و اصدار فاتورة بقيمة 9 جنيه، احصل على الكعب من محصل شركة الكهرباء وامتنع عن السداد.

2-قارن بين القراءة الموجودة بالعداد والقراءة الموجودة في خانة "حالية" بالفاتورة.

4-توجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها وتقدم بطلب الاطلاع على صورة العداد لنفس الشهر الخاص بقيمة الفاتورة.

5-فى حالة وجود كميات استهلاك اكبر من قيمة الفاتورة الـ9 جنيه موجود بصورة العداد التى تم التقاطها وتحمل العلامة المائية لشركة شعاع اطلب تغير الفاتورة.

6-فى حالة ثبات العداد عند قراءة معينة اطلب فحص العداد.

7-الاستمرار فى سداد فواتير استهلاك بأقل من معدلات الاستهلاك الخاصة بك تعرضك لتراكم المديونية عليك بمبالغ كبيرة.