مدبولي: مصر تود الخير للبشرية جمعاء.. والفقر يحرم الإنسان من أبسط حقوقه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العمل الخير يهدف إلى تحقق التضامن الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، لافتاً إلى أن مصر شهدت منذ القرن الـ 18 تأسيس أول مجموعة خيرية، ومن بعدها بدأت الجمعيات في الإنشاء، والتي تساهم في نهضة الوطن على كافة المستويات.

وأوضح مدبولي، خلال الاحتفالية التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، وتزامنا مع اليوم العالمى للعمل الخيرى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الوزراء، أن مصر تود الخير للبشرية جمعاء، وتعمل على دعم أولادها دون تمييز في كافة ربوع الوطن.

وأكد رئيس الوزراء، أن حملة أبواب الخير تسهم في القضاء على الفقر، والذي يعد جوهر التحديات التي تهدد الإنسانية، إذ يحرم الإنسان من أبسط حقوقه، ويولد مجتمعًا قليل الإنتاج والتطور.