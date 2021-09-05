مدبولي: موسوعة جينيس تتأهب لاستقبال 3 أرقام قياسية لـ "صندوق تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية تستعد لاستقبال 3 أرقام قياسية جديدة أحرزها صندوق "تحيا مصر"، تختص بكل من أكبر حملة للتبرع بالأجهزة الطبية في العالم، وأكبر حملة للتبرع بالأجهزة المنزلية بواقع 4500 جهاز، وأكبر تبرع بالمواد الغذائية باجمالى مليون كرتونة لمساعدة أسرنا في ربوع مصر كلها".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أن هناك 6 أهداف لصندوق تحيا مصر مهمة، لافتًا إلى أن برامج الصندوق تتمثل في الرعاية الصحية وعلاج مرضى الضمور العضلي والتنمية العمرانية في المناطق العشوائية وإنشاء مدن بديلة ومدن بشائر الخير بالإسكندرية كذلك بالأسمرات، ومبادرات حماية الأطفال بلا مأوى ومصر بلا غارمين والتصدي للأزمات والكوراث ودعم التعليم من خلال جامعة زويل والبرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته اليوم الأحد، في احتفالية "أبواب الخير"، بالعاصمة الإدراية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن صندوق تحيا مصر عمل على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشباب ودعم المرأة المعيلة وتوفير محال تجارية لرواد الأعمال، مشيرًا إلى تضافر الجهود من خلال منظومة عمل وتبرعات المصريين.