مدبولي: العمل الخيري واجب إنساني.. والفقر يهدد أمن الإنسانية

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأعمال الخيرية تسهم في القضاء على الفقر، مشددًا على أن الفقر هو جوهر التحديات التي تهدد أمن الإنسانية وتحرم البشر من أبسط حقوقهم وهي المسكن والغذاء والرعاية الصحية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن العمل الخيري هو الواجب الحقيقى للإنسانية، وأعمالنا الخيرية تسهم في القضاء على الفقر والذى يعد جوهر التحديات التي تهدد الإنسانية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته اليوم الأحد، في احتفالية "أبواب الخير"، بالعاصمة الإدراية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الفقر يتسبب في قلة الإبداع والتطوير، مشيرًا إلى أن المعاناة من الفقر تقلل فرص الأنشطة والابتكارات وهو ما يعود لعدم توافر المهارات للفقير، مما يؤثر على الحالة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يؤثر أيضا على المجتمع وتدميره اقتصاديا واستقراره ويساعد على انتشار الأمراض والأوبئة وزيادة الوفيات.