تجديد حبس " سمكري البني آدمين" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس "ي. خ" الشهير بـ"سمكري البني آدمين"، للعلاج الطبيعي، 15 يومًا على ذمة التحقيق، في اتهامه بتزوير بطاقة الرقم القومي وتزوير شهادة تخرج.

ووجهت النيابة إلى المتهم، استبدال المهنة في بطاقة الرقم القومي، من خريج تربية رياضية إلى طبيب علاج طبيعي، وتزوير شهادة التخرج الخاصة.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، ومباحث الأموال العامة، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، أغلقوا وشمعوا أول أمس مقر المركز المملوك لـ"سمكرى البنى آدمين" فى مدينة نصر، حرصًا وحفاظا على صحة المواطنين، وطالبت بالتأكد من هويته ومن ترخيص المكان وترخيص مزاولة المهنة.

وكانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، أعلنت عبر حسابها على فيسبوك، إن ذلك يأتي بعد جهودها بجانب اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي؛ لمحاربة الدخلاء والأدعياء ومنتحلي صفة أخصائي العلاج الطبيعي، بالتعاون مع أجهزة الدولة التنفيذية، وبالتعاون مع مديرية أمن القاهرة، والنيابة العامة.

كانت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، حذرت المواطنين من التعامل مع المدعو "ي.خ.ع" وشهرته "سمكرى البنى آدمين، لانتحاله صفة أخصائي العلاج الطبيعي، مشيرة إلى أنه بالتعاون مع مباحث الأموال العامة تبين أنه قام بتزوير البطاقة الشخصية وغير مسجل بالنقابة العامة للعلاج الطبيعي.

وأوضحت النقابة أن إدارة مباحث الأموال العامة وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة بالتعاون مع النقابة العامة، أغلقت مقر المركز المملوك لسمكري البنى آدمين بمدينة نصر، وتشميعه، وكررت تحذيراتها من التعامل مع سمكري البنى آدمين حرصا وحفاظا على صحة المواطنين.

وطالبت كافة المواطنين بالتأكد من هوية دكتور العلاج الطبيعي ومن ترخيص المكان، وترخيص مزاولة المهنة.