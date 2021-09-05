شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتابع وصول أسئلة اللغة الأجنبية الثانية إلى المدارس استعدادا للامتحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت غرفة عمليات امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة وصول أسئلة امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية قبل انطلاق الاختبار فى العاشرة صباحاً، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة وصلت بكل آمن دون أى مشكلات تحت حراسة وتأمين من الجهات المختصة والأمن الإدارى بالإدارات والمديريات التعليمية، كما تابعت وصول وفتح رؤساء اللجان المدارس.

ويؤدى اليوم الأحد 5 سبتمبر الجارى طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية والأدبية) امتحان اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 27 ألف و141 طالب وطالبة، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان مادة اللغة العربية (ورقة ثانية) بإجمالى 6 طالب وطالبة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحان الدور الثانى للثانوية العامة، موضحة أنها بدأت السبت 4 سبتمبر الجارى، امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى، حيث يؤدى طلاب الثانوية العامة امتحان الدور الثاني بداية من 4 سبتمبر فى مادة اللغة العربية والأحد 5 سبتمبر اللغة الأجنبية الثانية والاثنين 6 سبتمبر الجبر والهندسة الفراغية والثلاثاء 7 سبتمبر الفيزياء والتاريخ والأربعاء 8 سبتمبر اللغة الأجنبية الأولى والخميس 9 سبتمبر الديناميكا والسبت 11 سبتمبر الكيمياء والجغرافيا والأحد 12 سبتمبر الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والتفاضل والتكامل والاثنين 13 سبتمبر الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن قواعد دخول امتحانات الدور الثانى كما هى لم تتغير حيث يسمح فقط لمن رسب فى مادة أو مادتين بامتحان الدور الأول دخول اختبارات الدور الثانى، أما من رسب فى 3 مواد دراسية فأكثر سيبقى للإعادة للعام الدراسى المقبل، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات التى تسبق انطلاق الاختبارات حيث تم تحديد عدد لجان السير وأيضا تكليف المراقبين ورؤساء اللجان والانتهاء من طباعة الأسئلة وكراسات البابل شيت، كما تم تعقيم اللجان ومدها بالمستلزمات الصحية والوقائية من كمامات ومطهرات فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان أثناء أداء الطلاب للاختبارات.

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