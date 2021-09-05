شكرا لقرائتكم خبر عن فتح فصول خدمات بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة بحد أدنى 140 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ناصر شعبان، مدير عام إدارة جنوب الجيزة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، عن أنه تم فتح فصول خدمات بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، بحد أدنى 140 درجة، على أن يسدد الطالب الرسوم المقررة والمحددة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بواقع 2200 جنيها، موضحا أن طرق التقدم على فصول الخدمات تتمثل فى تقديم الطالب صورة من بيان النجاح للشهادة الإعدادية فى المدرسة ثم يتم تسجيل بياناته، مضيفا أن التقديم متاح لجميع الطلاب من أبناء محافظة الجيزة.

وتتيح وزارة التربية والتعليم، فصول الخدمات بالمدارس الثانوي، لطلاب الشهادة الإعدادية الحاصلين على درجات أقل من درجات التنسيق للثانوى العام.

وتعد مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة من أكبر المدارس على مستوى الجمهورية من حيث المساحة وعدد الطلاب حيث تمتلك السعيدية ما يقرب من 6 مبانى، كما تخرج منها كوادر فى شتى المجالات " سياسيا وفنيا" كما يوجد فى المدرسة فصول للمتفوقين.