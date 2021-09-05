شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أقوى الفيديوهات والأحداث على قناة الخليج 365 المصورة عبر يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إشراقة كل شمس تثبت مؤسسة ”الخليج 365” أنها الأقرب إلى الشارع المصرى، بمختلف فئات مرتاديه ومستواهم الثقافى والاجتماعى، حتى تربعت قناة الخليج 365 المصورة "Video youm7" على عرشها فى نادى "مليارديرات المشاهدات"، بتخطيها حاجز الـ2 مليار مشاهدة، بعد أن نجحت فى ترسيخ مفهنوما جديدا للصحافة الرقمية وهو مشاهدة الخبر، ومتابعته على الهواء.

وتعد "Video youm7" أول قناة تليفزيونية تفاعلية على الإنترنت ترصد الحدث لحظة بلحظة، وتبث الأخبار على مدار الساعة من خلال أكبر شبكة من المراسلين والمصورين، فى جميع محافظات مصر وبعض دول العالم، وتتيح للجمهور والمشاهدين حق نشر فيديوهاتهم والتعليق عليها، بما يجعل المشاهد شريكا أساسيا فى النجاح، مما يجعلنا دائما على قدم وساق فى سباقنا نحو التميز والتفرد، من أجل تقديم كل ما هو جديد ومبتكر وحدثى، بل وفتح قنوات اتصال بين راغبى الشهرة وحصد المشاهدات والـ"لايكات" حتى يشاركون بقصصهم ومحتواهم المرئى.

وتضمن قناة الخليج 365 المصورة على يوتيوب لمتابعيها، التدفق اللحظى للأخبار بما يجعلك دائما فى قلب جميع الأحداث والفعاليات، ومتابعة الكثير من التقارير الفجائية والمنتجة، التي تلتقطها عدسة كتيبة من المحررين يرصدون كل ما يدور في جميع محافظات الجمهورية مصر العربية، كما تضمن لهم التواجد المستمر في أي مناسبة تثير اهتمام مستخدم اليوتيوب من متابعى القناة الحاليين، والذين تجاوزوا الـ 4 ملاين مشترك.