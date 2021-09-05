شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات لدعم سياحة اليخوت..أبرزها اطلاق منصة "النافذة الواحدة" للتراخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه مصر خلال الفترة الجارية إلى تعظيم سياحة اليخوت من خلال استراتيجية وتسيير الاجراءات المنفذة لذلك النوع من النشاط السياحى.

ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير، أهم بنود الاستراتيجية المقرر العمل عليها خلال الفترة القليلة المقبلة:

1- تكثيف ورش العمل لفريق المتخصصين والجهات المعنية لإتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة" الجارى إنشائها.

2- تتولي لجنة برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للإنتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع فى تنفيذ الاستراتيجية.

3- تحديث الخرائط الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة.

4- تحديد المناطق الواعدة والتى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت.

5- وضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.

6- اطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هى الجهة المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة.

7- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية.