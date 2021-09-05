شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات لدعم سياحة اليخوت..أبرزها اطلاق منصة "النافذة الواحدة" للتراخيص والان مع تفاصيل الخبر
ويستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير، أهم بنود الاستراتيجية المقرر العمل عليها خلال الفترة القليلة المقبلة:
1- تكثيف ورش العمل لفريق المتخصصين والجهات المعنية لإتاحة جميع البيانات بطريقة مميكنة من خلال المنصة الإلكترونية "النافذة الواحدة" الجارى إنشائها.
2- تتولي لجنة برئاسة وزير النقل القيام بكافة التنسيقات بين الجهات المعنية للإنتهاء من الدراسات اللازمة للبدء السريع فى تنفيذ الاستراتيجية.
3- تحديث الخرائط الخاصة بجميع المراين على مستوى الجمهورية سواء القائمة أو المقترحة.
4- تحديد المناطق الواعدة والتى تمثل نقاط جذب لسياحة اليخوت.
5- وضع الضوابط والقواعد التنظيمية لسياحة اليخوت لتوحيد جميع الاشتراطات اللازمة لإنشاء وتشغيل المارين على مستوى الجمهورية للعرض على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
6- اطلاق منصة "النافذة الواحدة لسياحة اليخوت: يمثل فيها جميع الجهات المعنية بحيث تكون وزارة النقل ( قطاع النقل البحرى) هى الجهة المسئولة عن التنسيق مع جميع الجهات لإصدار جميع التراخيص وتحصيل الرسوم المقررة.
7- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتبسيط التصاريح المطلوبة لتحرك اليخوت بين جميع الموانئ المصرية.