شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يحدد ضوابط تحويل الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بناءً على توجيهات الدكتور سلامة جمعة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بشأن تطوير الخدمات الطلابية التي تقدمها الإدارة العامة لشؤون الطلاب بالإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مركز المعلومات ومركز البيانات بمشيخة الأزهر، وتيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور، وتنفيذًا لمشروعِ التحولِ الرقمي بالأزهر الشريف.

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، ضوابط التحويل بين المعاهد والمناطق الأزهرية، إلكترونيًا على الرابط التالي:

https://azhar.gov.eg/login.aspx

وذلك بدءًا من العام الدراسي: 2021/2022م اعتبارًا من يوم الأحد 5/ 9/ 2021م، وعلى المنطقة والمعهد عدمُ اعتماد أي طلب محرر يدويًا، على أن يتم التحويل وفق الإجراءات التالية:

- على ولي الأمر الراغب في تحويل نجله التوجه إلى المعهد المقيد به الطالب؛ لاستلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

- يقوم رائد التحول الرقمي بالمعهد ومختص شؤون الطلاب بالتأكد من بيانات الطالب، وتصعيده، والتأكد من شخصية ولي أمر الطالب (الأب، الجد، من له حق الولاية التعليمية) قبل تسليم كلمة المرور.

- يقوم ولي الأمر بالدخول على الرابط الموضح سالفًا من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور المستلمة، وتحرير طلب التحويل إلكترونيًا، ومراجعة بيانات الطلب جيدًا.

(في حالة وجود خطأ في البيانات، خاصة الرقم القومي، يجب على ولي الأمر التوجه إلى المعهد للتعديل، واستخراج كلمة مرور جديدة من خلال رائد التحول الرقمي).

- يظهر طلب التحويل للمعهد المحول منه الطالب لإبداء الرأي إلكترونيًا بمعرفة شيخ المعهد، وإبداء السبب في حالة الرفض، وعلى المعهد متابعة طلبات التحويل من (قائمة شؤون الطلاب – الطلاب المحولون).

- في حالة قبول الطلب يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمعهد المحول إليه الطالب؛ لإبداء الرأي بمعرفة شيخ المعهد.

- يتم تحويل الطلب إلكترونيًا للمنطقة الأزهرية التابع لها المعهد لإبداء الرأي، ويمكن للمنطقة متابعة طلبات التحويل من خلال (قائمة بيانات المعهد - طلبات التحويل من الأزهر)، على أن يتم ذلك من خلال التعاون بين إدارة المعلومات وإدارة الامتحانات وإدارة التعليم الابتدائي بالمنطقة الأزهرية.

- يقوم ولي الأمر بمتابعة حالة الطلب إلكترونيًا.

- بعد انتهاء الطلب يقوم ولي الأمر بطباعة الطلب (نسختين) والتوقيع عليهما والتوجه إلى المعهد لسحب الملف.

- على رائد التحول الرقمي تنفيذ التحويل إلكترونيًا بشكل نهائي على نظام إدارة شؤون الطلاب بعد أن يقوم ولي الأمر بتسليم نسخة من طلب التحويل وسحب الملف.

علمًا بأن التحويل من معهد إلى معهد آخر خارج المنطقة يتم بنفس الإجراءات .