كورونا في 24 ساعة| مواجهة متحورات "كورونا".. وتفاصيل حصول المسافرين على اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 439 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 241415 حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

10 وفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

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إصابة وزير الصحة السوداني بفيروس كورونا

احتجاجات في فرنسا ضد سياسة ماكرون لمواجهة كورونا

"كافة اللقاحات فعالة".. الصحة تكشف تفاصيل حصول المسافرين على لقاح كورونا

سلالة دلتا.. تعرف على أعراض كورونا الجديدة عند الأطفال

ألمانيا تعتزم إرسال 2.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لفيتنام

أفريقيا تسجل 7 ملايين و869 ألفا و709 إصابات بفيروس كورونا

مجدي بدران: إصابة الأطفال بمتحور دلتا في الموجة الرابعة أكبر من الموجات السابقة

خضعا للعزل المنزلي.. إصابة نائب محافظ المنوفية والسكرتير العام بفيروس كورونا

الداخلية: ضبط أكثر من 307 آلاف شخص لم يرتدوا الكمامات خلال شهر

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شركات الطيران تحظر الكمامة القماش وتفرض معايير معينة

لمواجهة متحورات "كورونا".. برلماني يطالب دول العالم بالعدالة في توزيع اللقاحات

بالتعاون مع "الصحة".. "وفد الدقهلية" يبدأ استقبال المواطنين لتلقي لقاح "كورونا"

كورونا اليوم: عرضان يمكن أن يستمرا لمدة عام.. وفترة ارتداء الكمامات القابلة لإعادة الاستخدام

بنحو 40 مليون إصابة.. أمريكا في صدارة الدول الأكثر تضررا من كورونا

الناجون من كورونا.. عرضان يمكن أن يستمرا لمدة عام

كارثة دلتا تهدد أمريكا وترفع عدد الوفيات لأكثر من 1500 في اليوم