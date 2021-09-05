شكرا لقرائتكم خبر عن الروم الأرثوذكس تحتفل بعيد ميلاد السيدة مريم العذراء 8 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس يوم 8 سبتمبر المقبل القداس الإلهي المتروبوليت نقولا مطران طنطا وتوابعها في كنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس بمنطقة الظاهر في القاهرة، وذلك بمناسبة عيد ميلاد العذراء مريم.

وتعتبر أيقونات السيدة مريم العذراء عديدة جداً، ولكن السيدة مريم العذراء بحسب التقليد الأرثوذكسى، لاتُرسم وحدها أبداً، بل هىدائماً مع السيد المسيح. ويتم تكريمها لأنها ترشد دائماً إلى ابنها.

وما يجمع بين أيقونات السيدة، أنها تحتوى غالباً على 3 نجوم: الأولى على هامة العذراء، والاثنتان الباقيتان على كتفيها. وتشير هذهالنجوم بحسب التفسير الرمزى الشائع إلى أن السيدة كانت "قبل الولادة عذراء وفى الولادة عذراء وبعد الولادة عذراء".

وتركّز الأيقونة على أساسين هامين فى التعليم الأرثوذكسي يختصان بالعذراء مريم: هى "والدة الإله" و "الدائمة البتوليّة".