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كيف تحجز تذكرة السفر على قطارات السكة الحديد المكيفة والدرجة الثانية

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القاهرة - سامية سيد - تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة حجز تذاكر السفر للقطارات مكيفة الهواء الدرجة الأولى والدرجة الثانية فقط، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيا باستخدام بطاقات الائتمان.

 

خطوات استخدام الخدمة

 

1. تسجيل مستخدم جديد : بإدخال بيانات المستخدم : اسم المستخدم، البريد الإلكتروني، الهاتف .

 

2. الدخول الى النظام : بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور

 

3. اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر

 

4. فى حالة وجود مقاعد متاحة، يقوم المستخدم باختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة

 

5. إدخال بيانات الدفع المطلوبة فى شاشة الدفع بالبنك

 

6. يقوم النظام بعرض بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات كما يتم ارسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم

 

7. فى موعد الرحلة، يتوجه المستخدم للمقعد المحدد حسب القطار و العربة ورقم المقعد فى بيانات الحجز، ويقوم المستخدم بعرض بيانات الحجز للمختص فى القطار عند الطلب.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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