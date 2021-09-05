شكرا لقرائتكم خبر عن قصيدة جديدة لمستشار وزير الحج السعودى بعنوان "سيد الأبطال" صلى الله عليه وسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصيدة جديدة نظمها المستشار حاتم بن حسن قاضي مستشار وزير الحج والعمرة السعودي، بعنوان: "سيد الأبطال"، يستلهم من الذكرى العطرة المواقف والمشاهد الشريفة في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصفا حب المسلمين في شتى بقاع الأرض للذكريات العظيمة بداية من العام الهجري، في قصيدة كان نصها كتالي..

حييتِ هجرةَ سيدِ الأبطالِ

هو مقتدانا في الحياة جميعها

هادي الورى وأساس كل جمالِ

فانظر لهجرة خير من وطئ الثرى

ورفيقه الصديق بالأفعالِ

وانظر إلى التسخير من رب الورى

بنسيج عنكبةٍ كترسِ جبالِِ

باض الحمام على فم الغارِ ابْتَنَى

عُشٍّا فَرُدَّ القوم دون قتالِ

ولقوله المشهور لابن قحافة

الله معنا حافظ في الحالِ

غاصت قوائمُ صافنٍ لسراقةٍ

فإذا به بعد العداء يوالي

سل ام معبد كيف درت شاتُها

لبنا وكانت خُلِّفَتْ لهُزالِ

هذي دروس الغار فافهمها تفز

في الحال والماضي والاستقبالِ

كم موقفٍ يضفي جمال محبةٍ

كم مشهدٍ فيه الهدى للتالي

العام أقبل أقبلوا لإلهكم

والله يعطي الفضل بالإقبالِ

والعمر يمضي والذنوب كثيرة

فإلى متى نمضي مع الإهمالِ

فكر تدبر قف قليلاً يا فتى

وسل الإله العفو عن أثقالِ

من كان يرجو الله عاماً صالحاً

يدعُو الكريم بلوغ كل منالِ

من كان يرجو الله عاماً صالحاً

فعليه إخلاص لحسن نوالِ

من كان يرجو الله عاماً صالحاً

فعليه خشية ربه (المتعالي)

وليسألن الله صدقاً خالصاً

في سائر الأقوالِ والأفعالِ

وتجاوز اللهم عما قد مضى

واغفر بفضلك سيء الأعمالِ

واجعل دخول العام خيرا وافرا

معه الرضا والفوز بالآمالِ

رباه فاحفظ بلدةً حرمتها

من سائر الأخطار والأنكالِ

زدها من البركات واحفظ أهلها

بالخير فاغمرها وبالإفضالِ

وابسط عليها الأمن في ارجائها

بالفتح والأعراف والأنفالِ

واصرف كرونا يا رحيم وغيره

ربَّ اكفنا من سائر الأهوالِ

واحفظ لنا ملك البلاد عمادها

سلمان من يسعى لكل كمالِ

حقق له آماله وانصر به

إسلامنا في عزة وجلالِ

وفق وليَّ العهد وأشدد ازره

لتكون دار العز خير مثالِ

تبنا إليك من الذنوب فعافنا

والطف بنا ياربنا يا والي

صلى الإله على النبي وآله

والصحب بالأبكارِ والأصالِ

حاتم بن حسن قاضي

مستشار وزير الحج والعمرة السعودي