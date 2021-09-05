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مشروع لإصدار ترجمة روسية للقداس القبطي بإيبارشية البحر الأحمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مينا غالي

انتهت مطرانية البحر الأحمر من إعداد وترجمة كتاب الخولاجي المقدس الذي سيصدر باللغات العربية والإنجليزية والروسية ويجري حاليًا إخراجه وطباعته، وتُعد هذه هي الترجمة الأولى لصلوات القداس الإلهي باللغة الروسية، في مصر.

وفي السياق ذاته شهدت كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت الحبشي بالغردقة، يوم الجمعة، صلاة قداس باللغتين الروسية والإنجليزية لأبناء الكنيسة الناطقين بهاتين اللغتين.

صلى القداس القس سيرافيم عادل كاهن الكنيسة ذاتها، والمسؤول عن إعداد وترجمة الخولاجي الجديد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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