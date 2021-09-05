شكرا لقرائتكم خبر عن الزهرة رمز الجمال يقترن بالسماك الأعزل اليوم فى مشهد بديع بسماء مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربي اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021 اقتران كوكب الزهرة رمز الجمال بنجم السماك الأعزل بالأفق الجنوبي الغربي في حدث مشاهد بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، عن أن كوكب الزهرة سيظهر أولاً بعد حوالي 45 دقيقة أو قبل ذلك من غروب الشمس فهو ألمع كوكب وأكثر إشراقًا من السماك الاعزل، ومع التعمق نحو ظلمة الليل سيظهر السماك الاعزل بالقرب من كوكب الزهرة، وسيكون الثنائي مرئيًا للعين المجردة بعد حوالي 60 دقيقة من غروب الشمس وسيفصل بينهما 1.4 درجة بحيث يمكن رؤيتهما سوياً في نفس مجال رؤية المنظار.

السماك الأعزل ألمع نجم في كوكبة العذراء ويعتبر أحد نجوم الصيف في النصف الشمالي للأرض، وعلى الرغم من أنه يظهر كنقطة واحدة من الضوء، لكنه في حقيقته نظام نجمي ثنائي يبعد حوالي 240 سنة ضوئية من نظامنا الشمسي.

بالنسبة للقاطنين في خطوط العرض الشمالية البعيدة، فإن الزهرة والسماك الأعزل سيتبعان الشمس تحت الأفق بعد وقت قصير من غروبها، اما بالنسبة لأولئك في خطوط العرض الجنوبية ستطول مدة بقاء الكوكب والنجم فوق الأفق بعد حلول ظلمة الليل.

إن السبب في ذلك عند غروب الشمس وبداية الليل في أمسيات شهر سبتمبر يكون مسار الشمس والقمر والكواكب في أعلى مستوى خلال العام في النصف الجنوبي لكوكبنا اما في النصف الشمالي يحدث العكس، حيث ينخفض مسار الشمس إلى أدنى مستوى له في هذا الوقت.