شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تفاصيل المشروع القومى لتبطين الترع × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل وزارة الموارد المائية والرى، بشكل مكثف فى المشروع القومى لتبطين الترع حيث يتم التنسيق بشكل مستمر بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع بمعدلات أداء عالية وبأفضل المقاييس وتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال تنفيذه.

وفى التقرير التالى نرصد أهم التفاصيل حول المشروع:

1- يمثل المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع نقلة حضارية ونوعية تأتى ضمن خطط واستراتيجيات الدولة المصرية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، بما يضمن وصول مياه الرى بسهولة للأراضى الزراعية.

2- حل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع ووصولها لنهايات الترع دون عوائق وبالكميات المطلوبة

3- التغلب على المشكلات الصحية والبيئية، ليظل هذا المشروع محوراً رئيسياً من محاور تطوير الريف المصرى والنهوض بالمستوى المعيشى للمواطنين.

4- تم رصد 80 مليار جنيه كميزانية تقديرية لتبطين الترع على مرحلتين.

5- إجمالى أطوال الترع التى يستهدفها المشروع على مستوى الجمهورية يصل إلى 20 ألف كم.

6- تم الانتهاء حتى الآن من تأهيل أكثر من 2340 كم من الترع.

7- تم تطهير 454 ألف كم أطوال ترع بتكلفة 2,4 مليار جنيه فى الفترة من 2014/2015 حتى 2020/2021 .

8- تم تطهير وصيانة 154 ألف كم أطوال مصارف منذ 2014 حتى2021، وذلك بإجمالى تكلفة 2,2 مليار جنيه.

9- زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضى الزراعية ورفع كفاءة الرى فى الحقول.

10- القضاء على المخلفات وإلقاء النفايات فى الترع والمصارف، ما ينعكس بشكل إيجابى على البيئية فى الريف المصرى.