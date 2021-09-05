شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: انتظام صرف معاشات سبتمبر اليوم من ماكينات الصرف الآلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات سبتمبر من بنك ناصر الاجتماعى، حيث أكدت الغرفة انتظام الصرف اليوم من ماكينات الصرف الآلى وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى قد وجهت تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

يذكر أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت في وقت سابق ببدء صرف معاشات سبتمبر للعملاء، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.