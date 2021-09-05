شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمان زيمبابوى يشيد بما تشهده مصر من طفرة فى مختلف مناحى الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس البرلمان الزيمبابوى جاكوب موديندا، بما تشهده الجمهورية الجديدة فى مصر من تطورات وطفرة فى مختلف مناحي الحياة، التي لمسها خلال زيارته لمصر في مايو الماضي.

وأكد رئيس البرلمان الزيمبابوي - خلال استقباله سفير مصر في هراري محمود عامر - رغبة بلاده في محاكاة التجربة المصرية، خاصة في مجالات السياحة والبناء والتشييد، لاسيّما جهود تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة مرافق الدولة الأساسية في الريف المصري.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم /السبت/ - أن السفير المصرى نقل للمسئول الزيمبابوى رسالة من رئيس مجلس النواب الدكتور حنفى جبالي.

وتباحث الطرفان حول سبل تقديم مصر لخبراتها في مجالات عدة؛ بما يسهم في دعم زيمبابوي؛ تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية المصرية بتقديم الدعم والمساندة المصرية لدول القارة الأفريقية وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة في ربوع القارة.

واتفق الجانبان على مواصلة التشاور؛ لبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين، وذلك بشقيها الاقتصادي والتجاري وبما يحقق مصلحة الدولتين والشعبين الشقيقين المصري والزيمبابوي.

يذكرأن، أعرب نائب رئيس زيمبابوى قنسطنطين شوينجا، عن شكر وتقدير بلاده للفتة الكريمة من القيادة المصرية لشحنة المساعدات التى قدمتها مصر مؤخرا لبلاده لمواجهة جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال استقبال قنسطنطين شوينجا النائب الأول لرئيس جمهورية زيمبابوى وزير الصحة اليوم السفير المصرى فى هرارى محمود عامر، لبحث سبل دعم التعاون بين البلدين؛ لاسيما فى مجال الصحة.

وأعرب المسئول الزيمبابوى عن رغبة بلاده فى الدخول فى شراكات مع القطاعين الخاص والعام المصريين العاملين فى المجال الصحى من أجل دعم وتطوير القطاع الصحى فى بلاده لما تمتلكه الكوادر المصرية الرائدة فى المجال الصحى على مستوى القارة الأفريقية من خبرات، وقدرات تسعى بلاده للاستفادة منها.

وتناول اللقاء، أيضا، بحث سبل تنمية العلاقات التجارية بين البلدين ولاسيما فتح الأسواق فى زيمبابوى أمام منتجات البناء التى تتفوق فيه الصناعة المصرية مثل مواد الحديد والأسمنت والسيراميك والرخام.

كما طرح السفير المصرى على النائب الأول لرئيس الجمهورية دعم التعاون بين البلدين فى المجال الزراعي، أيضا، خاصة وأن مصر تصدر للقارة الأفريقية منتجاتها المتميزة من الفاكهة والخضر.

واتفق الطرفان على مواصلة التعاون من أجل تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين ولاسيما فى شقيها التجارى والاقتصادى إلى أفاق أرحب.