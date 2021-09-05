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المشاركون في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار يزورون الأهرامات.. صور

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القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم السبت، وفدا من حكام ولاعبي فريق كل من دول اليونان و ليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، المشاركين في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

و تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بمصر.

 

و قد استقبل الوفد أشرف محي الدين  مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة  بالهرم الأكبر و منطقتي أبو الهول و البانوراما.

 

و أعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات و نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع و تمثال أبو الهول.

 

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خلال زيارتهم الأهرامات

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المشاركون حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات

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التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات

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المشاركوت في البطولة خلال زيارتهم الأهرامات

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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