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شكرا لقرائتكم خبر عن المشاركون في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار يزورون الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقبلت منطقة أهرامات الجيزة صباح اليوم السبت، وفدا من حكام ولاعبي فريق كل من دول اليونان و ليتوانيا وبيلاروسيا وأوكرانيا، المشاركين في بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، والتي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
و تأتي هذه الزيارة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بمصر.
و قد استقبل الوفد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر و منطقتي أبو الهول و البانوراما.
و أعرب أعضاء الوفد عن انبهارهم بإعجاز بناء الأهرامات و نحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية لهم من أمام هرم خوفو الأكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع و تمثال أبو الهول.
خلال زيارتهم الأهرامات
المشاركون حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات
التقاط الصور التذكارية أمام الأهرامات
المشاركوت في البطولة خلال زيارتهم الأهرامات