شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة: عودة المياه لمناطق مصر الجديدة وعين شمس قبل موعدها بـ4 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه القاهرة، انتهاء أعمال الإصلاح، وعودة المياه عن أكثر من 14 منطقة بالمحافظة، قبل الموعد المحدد بـ4 ساعات.

كانت شركة مياه القاهرة، قد أعلنت عن قطع المياه عن عدة مناطق المحافظة وهى منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – مستشفى الجلاء – أرض الجولف)"، بسبب أعمال التحويلات الخطوط والشبكات المتعارضة مع أعمال الكبارى الجارى تنفيذها، لمدة 14 ساعة اعتبارا من الساعة الـ10 صباح اليوم السبت الموافق 4/9/2021، وحتى الساعة الـ12 صباح غد الأحد الموافق 5/9/2021، نظرًا لتحويل مسار خط مياه قطر 800 مم بشارع الحرية بسبب أعمال الكبارى بميدان ابن الحكم.