الأعلى للإعلام: نتبنى استراتيجية مشتركة مع الأوقاف لبناء وعى المواطن المصرى

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القاهرة - سامية سيد - قال صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى للإعلام ، إن هناك تنسيق وتعاون بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ووزارة الأوقاف لتبنى استراتيجية مشتركة لبناء وعى المواطن المصرى فى ظل تحديات تواجه المواطن المصرى فى الداخل والخارج .

وأضاف وكيل المجلس الأعلى للإعلام ، خلال كلمته بندوة الوزارة "بناء الوعي وأثره في استقرار الدول"، والتى تعقد بالتنسيق مع الأعلى للإعلام ندوة بعنوان، وذلك بأكاديمية الأوقاف، أن رسالة الإسلام جاءت لنشر الوعي الصحيح فى حياة البشر حيث كان النبى تحرص الناس على بناء وعى الانسان.

وأكد أن الوعى هو بداية النور الحقيقى للأمة ، مؤكدا على دور الأئمة والواعظات فى بناء الوعى المجتمعى لما يتمتعون به من ثقة من قبل المواطنين.

وأشار إلى أن الإعلام يلعب دور حيويا فى توسيع آفاق الفهم حيث تساهم وسائل الإعلام على تنمية القيم الديمقراطية وتشكيل الرأى العام فى مواجهة الأفكار المغلوطة بالاعتماد على كافة التكنولوجيات الحديثة.

وتحدث عن الدور الذى تلعبه وسائل التواصل الاجتماعى التى تتخذها الجماعات منصة لبث الأفكار المتطرفة والشائعات ونشر الكراهية والتحريض على الفوضى ، مؤكدة ضرورة تشكيل الوعى لدى الشباب تجاه وتنظيمها حتى لا تصبح وسائل هدامة لأفكار شبابنا .