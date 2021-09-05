شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان: الجامعات المصرية تستعيد قوتها وهذا له تأثير قوى عربيا وعالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، إن إدراج 23 جامعة مصرية فى تصنيف التايمز لعام 2022، مضيفا أن الجامعات المصرية تستعيد قوتها وهذا له تأثير قوى عربيا وعالميا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى أم سى : "وكان سبب التصنيف أن هناك ممثلا لكل جامعة لهذه اللجان لمعرفة الوسيلة التى تساعد فى تصنيف الجامعات، وأن مصر مصنفة عربيا الأولى فى الجامعات، وسبب تأخر التصنيف بأنه كان هناك مشاكل فى الجامعات جعلتنا متأخرين".

وتابع: " ومشاكل الجامعات أنها تقديم الأبحاث بـ11 طريقة، وكان كل شخص يكتب ما يحلو له، ولكن تم عمل طريقة واحدة للأبحاث، وكذلك الاهتمام بالبحث العلمى كل عام بالجامعات وتمويل كامل للمشاريع البحثية، وأنه فى كل جامعة لا تخلو مؤسسة تعليمية إلا بوجود أبحاث تعليمية".