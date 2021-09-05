شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب التنسيق.. دليلك لكافة التخصصات والبرامج الدراسية بجامعة الجلالة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” التفاصيل الكاملة لكافة التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة فى جامعة الجلالة، إحدى الجامعات الأهلية، حيث تشمل قطاعات الدراسة فى الجامعات الأهلية فى قطاع العلوم الهندسية والتكنولوجية، وقطاع العلوم الأساسية وقطاع العلوم الطبية والصحية وقطاع الدراسات الإنسانية وقطاع الفنون .

وفيما يلى التفاصيل الكاملة لكافة التخصصات والبرامج الدراسية المتاحة فى جامعة الجلالة :

- مجال العلوم الهندسية:

برنامج هندسة المواد والتصنيع

برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية

برنامج هندسة التشييد والانشاءات التخصصية

برنامج العمارة البينية وتكنولوجيا البناء

برنامج التصميم المعمارى والعمارة الرقمية

برنامج هندسة الحاسب

برنامج هندسة الذكاء الصناعى

- مجال علوم الحاسبات:

برنامج علوم الحاسب "تحليل البيانات الضخمة - الرؤية بالحاسب - هندسة البرمجيات"

برنامج علوم الذكاء الاصطناعى

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

- مجال العلوم الأساسية المتقدمة:

برنامج التكنولوجيا الحيوية

برنامج علوم وتكنولوجيا النانو

- مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية:

برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبى

برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان

برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

برنامج التأهيل الوظيفى

- مجال الطب:

برنامج الطب والجراحة

- مجال طب الاسنان:

برنامج طب الاسنان

- مجال العلوم الصيدلية:

برنامج دكتور الصيدلة

- مجال العلاج الطبيعى:

برنامج العلاج الطبيعى

- مجال التمريض:

برنامج علوم التمريض "تمريض الطوارئ- تمريض الإدمان - تمريض حديثى الولادة"

- مجال العلوم الادارية والأعمال:

برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية

برنامج إدارة اللوجيستات وسلاسل الإمداد

برنامج نظم معلومات الأعمال

- مجال الإنتاج الإعلامي:

برنامج الإنتاج التلفزيوني

- مجال الفنون والتصميم:

برنامج العمارة الداخلية

برنامج افلام التحريك

برنامج تصنيع جرافيكى

برنامج تصميم المشاهد المسرحية والسينمائية

برنامج تصميم المنسوجات والملابس

وكانت وزارة التعليم العالى، أعلنت عن توفير 200 منحة لخريجي كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات؛ للدراسة فى الجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) للعام الجامعى 2021/2022، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

و هذه المبادرة تستهدف إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الخريجين للحصول على درجة البكالوريوس فى التخصصات الحديثة؛ لإعداد الكوادر البشرية المؤهلة، لتتوافق مع سمات وظائف المستقبل، وذلك فى إطار سياسة التحول الرقمى التى تتبناها الدولة فى كافة مؤسساتها، وتلبية احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى والدولي.