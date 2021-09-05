شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها ارتداء الكمامة.. اعرف الإجراءات الاحترازية أثناء ركوب المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تنبيهاتها لركاب المترو بضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والإجراءات الاحترازية أثناء ركوب المترو، للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، الالتزام بالإجراءات التالية:

- ارتدى الكمامة ولا تعيد استخدامها مرة أخرى.

- لا تنزع الكمامة داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق.

- تأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا.

- لا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط.

- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

- تخلص من الكمامة داخل سلة مهملات مغلقة جيدا.

- عدم البصق على الأرض نهائيا منعا لانتشار الأمراض.

- المداومة على غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون او المواد المطهرة التى تحتوي على الكحول.

- تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين دون غسلها جيدا.

وأكدت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنها تتلقى الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق بالخطين الأول والثاني من خلال الخط الساخن برقم 16048 والرقم الخاص بخدمة الواتس آب برقم 01221116048.