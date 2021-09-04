شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الداخلية السابق: مصادرة السيارات المهملة يساعد على مكافحة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع الشرطة المتخصصة، الخطة الحكومية لرفع السيارات المهملة والمتروكة في الشوارع، وقال: "هذا التشريع هام للغاية والوزارة تقدمت بمشروع قانون المرور لمناقشته بمجلس النواب، ولكن نقاشه سيأخذ بعض الوقت، لأن هناك بقايا سيارات مركونة وصاحبها يتركها".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية جاسمين طه زكي ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc: "هذا التشريع سيكون مهماً في مكافحة الإرهاب، لأن بعض الإرهابيين قد يستخدمون تلك السيارات المهملة ويزرعون متفجرات بها، بالإضافة إلى تيسير عملية المرور وعدم وجود عوائق، بالإضافة إلى الأضرار البيئية التي تخلفها تلك السيارات".

وقال: "المرور سيمر بالشوارع بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء المجمعات العمرانية أو المحافظات، وسيقوم بإزالة تلك المركبات، والمحافظة ستقوم بتوفير كلام لوضع تلك المركبات فيه، حيث من المقرر أن يقوم الضابط المسؤول عن المرور، بتحرير محضر بوضع السيارة، ويعرضه على وكيل النيابة المختص، وكل ذلك سيتم خلال 48 ساعة وسيتم إخطار صاحب المركبة خلال تلك الفترة".

وتابع: "المحافظة ستحدد قيمة للأيام التي مكثت فيه تلك السيارة في الشوارع، وسيقوم مالكها بدفع القيمة التي سيتم تحديدها مقابل حراسة السيارة في الشارع تلك الفترة، وإذا لم يرغب في استلامها، فسيتم اعفاءه من المبلغ، والإخطار سيتم بشكل تدريجي لصاحب المركبة".