شكرا لقرائتكم خبر عن مدير قصر العيني الفرنساوي: لا يمكن لمريض كورونا أخذ لقاحات لفيروسات أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، إن المنظمة المسؤولة عن وضع الإرشادات الخاصة باللقاحات، قالت إن التطعيمات الدورية يجب أن تستمر في موعدها، حتى في حالة التلقيح بلقاح كورونا، أما إذا كان المريض مصابا بفيروس كورونا، لن يحصل لقاح الأنفلونزا، حتى ولو كان هناك احتمالية للإصابة بالفيروس، لأنه قد يسبب بعض المشاكل الصحية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية جاسمين طه زكي ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc: "في حالة عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا، واعتاد الحصول على لقاح معين كلقاح الأنفلونزا، فمن الممكن أن يحصل على لقاح كورونا بشكل طبيعي، وينتظر شهر على الأقل، ثم يحصل اللقاح الخاص بفيروس آخر، حيث من المفضل ألا يتم الحصول عليهما في نفس الوقت".

وذكر: "يجب أن يكون هناك مساحة للمناعة للتعامل مع فيروس كورونا، لذلك من الصعب أن يتم عمل ضغط على مناعة الجسم بالحصول على لقاح أثناء الإصابة بفيروس كورونا".