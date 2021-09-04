شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: الثلاثاء القادم هو المتمم لشهر محرم 1443هـجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها، سوف يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 52 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة المحلى يوم الثلاثاء الموافق 7/9/2021م (اليوم التالي ليوم الرؤية).

وتابع المعهد في بيان له اليوم: يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (يوم الإثنين 29من المحرم 1443هـ الموافق 6/9/2021م) فى مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأضاف البيان: يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم ( يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون يوم الثلاثاء 7/9/2021 م هو المتمم لشهــــر المحرم 1443هـ .