معهد الفلك: الثلاثاء المقبل المتمم لشهر المحرم للعام الهجري 1443

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقًا للحسابات الفلكية من المنتظر أن يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية والدقيقة 52 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الجاري.

وتابع المعهد في بيان له اليوم: "يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية (يوم الاثنين 29 من المحرم 1443هـ الموافق 6/9/2021 م في مدينة القاهرة وفي جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية".

وأضاف البيان: "يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبذلك يكون يوم الثلاثاء 7/9/2021 م هو المتمم لشهــــر المحرم 1443هـ".