"حديث القاهرة" يلغي استضافة عبدالناصر زيدان.. هل السبب إبراهيم عيسى؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

قال الإعلامي عبدالناصر زيدان، إنه دعي لتصوير حلقة في قناة "القاهرة والناس" مساء اليوم مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "حديث القاهرة"، الذي يتناوب على تقديمه الإعلاميان إبراهيم عيسى ورمضان، لكنه تلقى اتصالًا هاتفيًا صباح اليوم من إعداد البرنامج تضمن إبلاغه بإلغاء الحلقة دون إبداء أي أسباب.

وأضاف زيدان في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لا يعرف سبب إلغاء الحلقة حتى الآن، وهل لها علاقة برده على تصريحات إبراهيم عيسى الأخيرة بشأن النادي الأهلي وجماهيره أم لا؟.

وقال عيسى في تصريحات سابقة عبر برنامجه "حديث القاهرة": "أرى أن الدوري المصري بدائي ومتخلف وعشوائي، وجملة الأهلي فوق الجميع التي يرددها مسئولي وجماهير النادي الأهلي تصريحًا نازيًا"، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة لدى النادي وجماهيره.

وأوضح زيدان، أنه رد على "عيسى" عبر قناته الرسمية في "يوتيوب" في حلقتين مساء أمس الجمعة.

من ناحية أخرى، قال الإعلامي خيري رمضان، إن كل ما نشر حول وجود خلافات بينه وبين "عيسى" بسبب حلقة "عبدالناصر زيدان" غير صحيح بالمرة.

وأضاف رمضان في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "دا كلام تهريج لم يحدث أي شئ من هذا القبيل، وسأرد على الهواء بشأن كل تلك القصص المختلقة".

على جانب آخر، قال مصدر في قناة "القاهرة والناس"، إنه لا خلاف إطلاقًا بين الإعلاميين خيري رمضان وإبراهيم عيسى بشأن استضافة الإعلامي عبدالناصر زيدان.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" أن كل ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن نشوب خلاف بين "رمضان" و"عيسى" ليس له أي أساس من الصحة.

وكان عدد من الصفحات الرياضية قالت إن خلافًا حدث بين رمضان وعيسى بعد قرار استضافة زيدان، خاصة عقب تصريحات عيسى بشأن النادي الأهلي، التي رد عليها زيدان لاحقًا، وهو ما أدى إلى إلغاء ظهوره في البرنامج.​