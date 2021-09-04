نشرة الحوادث المسائية.. قرار قضائي بحق " سمكري البني آدمين" وقتل شاب وخطوة لميكنة المحاكمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم، اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

إحالة محاكمة 3 متهمين بهتك عرض أطفال بجزيرة الديسمي في الصف للجنايات

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام لنيابة جنوب الجيزة، 3 متهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بهتك عرض 3 أطفال بجزيرة الديسمي في الصف.

التفاصيل عبر الرابط:

العدل تبدأ المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات

بدأت وزارة العدل، اليوم السبت، المرحلة التجريبية من مشروع ميكنة محاضر الجلسات، وتحويل الصوت إلى نص مكتوب، وهو المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، ويتم إطلاق مرحلته التجريبية في جلسات نظر تجديد الحبس عن بعد بمحكمة القاهرة الجديدة، تمهيداً لتعميمه على كافة المحاكم.

التفاصيل عبر الرابط:

الدستورية: الأمر على عريضة لا يعتبر حكمًا قضائيًّا في دعوى فضّ تناقض الأحكام

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بجلسة اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى رقم 25 لسنة 42 قضائية "تنازع"، المقامة بطلب الاعتداد بالأمر على عريضة الصادر من رئيس محكمة القضاء الإداري، والاعتداد بحكم المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

التفاصيل عبر الرابط:

الداخلية: ضبط أكثر من 307 آلاف شخص لم يرتدوا الكمامات خلال شهر

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في غلق 25741 محلًا مخالفًا لقرار الغلق، وضبط 7356 قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى 45448 أرجيلة.

التفاصيل عبر الرابط:

حبس " سمكري البني آدمين" 15 يومًا على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة، اليوم السبت، حبس "ي. خ" الشهير بـ"سمكري البني آدمين"، للعلاج الطبيعي، 4 أيام على ذمة التحقيق، في اتهامه بتزوير بطاقه الرقم القومي وتزوير شهاده تخرج، كما قررت إغلاق المركز الخاص به.

التفاصيل عبر الرابط:

خناقة انتهت بموت شاب في عين شمس

نحو 15 يومًا مروا على مقتل الشاب جرجس سامي بطعنة من سائق ميكروباص وزميله بسبب خلافات على ثمن "استيكرات" بـ 130 جنيهًا في منطقة عين شمس.

التفاصيل عبر الرابط:

قصة رحلة عائلية انتهت بغرق الأب في مطروح

لم يتوقع "محمود"، أن مكالمة والدته له ستكون آخر مكالمة له على قيد الحياة، إذ تعرضت أسرة الأربعيني للسحب من الأمواج العالية على شاطئ بمطروح الهادئة أثناء نزولهم للاستحمام في مياه البحر وقت الظهيرة، هب الأب مفزوعًا من على الرمال وأنقذ ابنته وزوجته من الغرق ولكنه لم يقاوم الأمواج ولقي مصرعه أمام بناته وزوجته دون أن ينقذه أحد منهم: "كنت حاسه أن ابنى هيموت.. كنت بقله خلي بالك يا محمود لتغرق".. تقولها والدة الضحية لمصراوي.

التفاصيل عبر الرابط:

المجموعة الإفريقية تؤمن بطولة البريميرليج الدولية للكاراتية في مصر

استعدادات أمنية مكثفة من المجموعة الإفريقية لتأمين منافسات بطولة البريميرليج الدولية للكاراتية على الصالة المغطاة لاستاد القاهرة الدولي، في حدث تاريخي لإقامة البطولة للمرة الأولى في مصر؛ حيث أنها من البطولات الكبرى التابعة للاتحاد الدولي للعبة.

التفاصيل عبر الرابط:

حكم نهائي يلزم المحليات بتعويض الزوجة عن فقدان زوجها من حوادث المحلات الخطرة غير المرخصة

قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد ضد زوجة وأطفالها الثلاثة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بأن يؤدي للمدعية (ث.إ.ق) عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر طفلتين وطفل مبلغا مقداره مائة ألف جنيه (100.000جنيه ) تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية جراء وفاة مورثهم نتيجة حادث انفجار أنبوبتين لمحل خردة في الشارع مُدار بدون ترخيص، تُقسم بينهم بحسب النصيب الشرعي لكل منهم، وألزمت الإدارة المصروفات.

التفاصيل عبر الرابط: