شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الخاصة.. مد باب التقدم لتسجيل الرغبات إلى 9 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة مد باب تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى الموحد للجامعات الخاصة حتى الساعة الثانية ظهرا يوم الخميس 9 سبتمبر، مؤكدا أن القرار ياتى نظرًا للإقبال الكبير، من الطلاب على التسجيل .

ويتقدم للتنسيق الإلكترونى في هذه المرحلة الطلاب الحاصلون على شهادة الثانوية العامة المصرية هذا العام 2021 من خلال الدخول على منـــــصة القــــبول الإلكتروني للجامعـــات الخاصة cpnu-admission.edu.eg

وتشارك كافة الجامعات الخاصة في نظام التنسيق الإلكتروني، وتضم قائمة الجامعات الخاصة تشمل كل من: (مصر الدولية، الألمانية بالقاهرة، أكتوبر للعلوم الحديثة، الأهرام الكندية، مصر للعلوم والتكنولوجيا، المستقبل، المصرية الروسية، 6 أكتوبر، النهضة، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، الفرنسية في مصر، البريطانية فى مصر، سيناء بالعريش، وسيناء بالقنطرة"، النيل، فاروس، المصرية للتعلم الإلكتروني، هليوبوليس، بدر، دراية، الجيزة الجديدة، الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، حورس، المصرية الصينية، سفنكس، ميريت، السلام).

ويمكن للطالب التعرف على التخصصات المختلفة للجامعات الخاصة من خلال الدخول على المواقع الإلكترونية لهذه الجامعات، لمعرفة التخصصات الموجودة بالجامعة، والأعداد المقررة لها والرسوم الدراسية لكل كلية أو برنامج، وطريقة سدادها، ونظام التخفيضات اللائحية والمنح (إن وجد)، موضحًا أن الطالب يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني لتنسيق الجامعات الخاصة cpnu-admission.edu.eg ثم يقوم بإدخال 25 رغبة، ويظل النظام مفتوحًا طوال المدة المقررة للمرحلة، يستطيع خلالها الطالب تغيير وتعديل رغباته كما يريد، وبعد انتهاء هذه المدة يرفض النظام أي تغيير في الرغبات، ويتم تجميع رغبات الطلاب، ويقوم النظام آليًّا بتوزيع الطلاب على الكليات، وإعلانها عبر الموقع للطلاب ، ويتم إخطار الجامعات بقوائم الطلاب في مختلف كليات الجامعة.

وعلى الطالب المرشح سرعة إتمام الإجراءات بالجامعة المرشح لها، وفي حال تخلف الطالب المرشح عن إتمام إجراءات التسجيل بالجامعة في المدة المقررة لا يحق له التقدم لأي جامعة خاصة أخرى.



