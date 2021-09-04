شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المستهلك" يعلن ضبط 8 أطنان لبن فاسد و7 طن زيوت طعام مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن فرع الجهاز بمحافظة المنيا بالتنسيق مع إدارة ضبط الأسواق بالمركز الرئيسى شن حملات مكبرة على الأسواق خلال الـ 24 ساعة الماضية لمكافحة الغش والتدليس فى الأسواق وخاصة ما يضر بصحة على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة وتعتبر هذه الحملات ضربات استباقية للتجار الفاسدين قبل توزيعها فى الأسواق.

وذكر بيان للجهاز اليوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 8000 لتر لبن فاسد وغير صالح للاستهلاك الآدمى داخل 5 سيارات نقل قبل توزيعهم وطرحهم بالأسواق كما تم ضبط 7000 لتر زيوت طعام مجهولة المصدر بإحدى سيارات النقل المخصصة لنقل المواد البترولية وكمية من اللحوم المصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى .

كما تم ضبط محطة لتموين السيارات تعمل بدون ترخيص وضبط 100 لتر من زيوت السيارات مجهولة المصدر وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وتأتى الحملات تنفيذاً لخطه الجهاز بشأن اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق والمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع بالأسواق.