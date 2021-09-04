شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى وفاة طبيبين إثر إصابتهما بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء، كلا من: الشهيد الدكتور هانى رضا إبراهيم عنبه أخصائى الأطفال وحديثى الولادة ومدير أول مركز طب الأسرة بكفر حمزة بمحافظة القليوبية، والشهيد الدكتور أكرم حلمي الحفناوي أستاذ التخدير بطب الزقازيق، وذلك بعد وفاتهما إثر إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت النقابة، فى بيان، إلى تسجيلها 590 شهيدا من الأطباء منذ بداية جائحة كورونا، ووجهت خالص العزاء لأسرتهما ودعت الله أن يرحمهما برحمته الواسعة وأن يُسكنهما مع الأبرار والشهداء .