شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للمرأة يتابع حالة سيدة تعرضت للضرب والتعدى الجنسى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتابع المجلس القومى للمرأة عن كثب حالة سيدة فى العقد الثانى من العمر وجدها عدد من المواطنين ملقاه فى أحد شوارع القاهرة وبحالة صحية متدهورة، حيث قاموا بإبلاغ الشرطة التى تحركت على الفور واتخذت كافه الاجراءات اللازمة لمساعده السيدة .

ويعمل مكتب شكاوى المرأة بالمجلس من جانبه على توفير مكان آمن لها للإقامة، كما قام المكتب بزيارة السيدة فى المستشفى للاطمئنان عليها ومتابعة حالتها الصحية غير المستقرة.

وقال المجلس، إنه تم نقل السيدة إلى المستشفى وبإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تبين وجود مخدرات بنسبة عالية فى تحليل الدم، وأكد الكشف الطبى تعرضها للضرب والتعدى الجنسى من مجموعة من الأفراد واستطاعت الشرطة القبض على أحدهم وجارى ملاحقة الآخرين.

وأفاد الطبيب المعالج بأن نسبة وعى السيدة 10% كما افاد بأنها فى حالة صدمة، وقامت المستشفى بالتواصل مع اهلها لإدخالها رعاية مركزة لكن رفضوا استلامها، حيث تم التمكن من الوصول لزوج السيدة والذى تعرف عليها و كان قد أبلغ عن اختفائها منذ 3 سنوات.

ورفعت الشرطة بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة الحالة إلى النيابة العامة التى تواصلت بدورها مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمساندة السيدة قانونيا وايجاد مكان ملائم لاستقبال الحالة، والذى وفره المكتب بالفعل من خلال تواصله مع الجهات المعنية، و ويتابع كل من النيابة العامة والمجلس معا الموقف للتدخل السريع فى حالة السيدة وفقا للمستجدات.