شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإعاقة: تدريب الكوادر الطبية بالأقصر على لغة الإشارة لتسهيل التواصل مع الصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت محافظة الأقصر فعاليات البرنامج التدريبي للمجلس القومى للإعاقة، الذي استمر على مدار عشرة أيام، انطلاقا من أهمية تدريب الكوادر الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالمحافظة على أساسيات لغة الإشارة من أجل تسهيل عملية التواصل والدمج المجتمعي مع الأشخاص من الصم وضعاف السمع .

يهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين بعض المعارف والمهارات اللازمة وطرق التعامل الصحيحة مع المرضى من الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على الخدمة الصحية المتكاملة واللائقة .

تضمن البرنامج التدريبي عدد من المحاور منها " إتيكيت التعامل مع الصم وضعاف السمع ؛ والتعرف على الأوراق الرسمية المطلوبة عند طلبهم للخدمة ؛ وتدريب موظفي الاستقبال وأقسام العيادات على التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة ؛ كما تضمن البرنامج التعرف على الأماكن التي تقدم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من المرأة والطفل ؛ والإجراءات التي تشكل شبهة جنائية في التعامل ؛ وكيفية تقديم العلاج اللازم وآليات قياس رضاء المنتفعين " ؛ وذلك كله في اطار سعي المجلس نحو حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جودة الخدمات الصحية اللازمة من خلال الجهات الصحية المختصة بذلك.

وقد اختتمت اعمال البرنامج التدريبي بمشاركة ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة و مسئولي الإدارة العامة لرضاء المنتفعين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بالأقصر.