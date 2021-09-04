شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: انخفاض منسوب نهر النيل الرئيسي 2 سم عن أمس بمحطة عطبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السودانية، إن منسوب نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 15 مترا و 32 سم، بانخفاض 2 سم عن منسوب الأمس، وانخفاض 1 متر و 21 سم عن منسوب العام الماضي، بينما سجل منسوب نهر عطبرة 14 متر و 28 سم بانخفاض 4 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 1 متر و 51 سم عن منسوب العام الماضى.

وأوضحت أن الفاصل المدارى يمر شمال ولاية البحر الأحمر جنوب دنقلا شمال كريمة والولايات الغربية و من المتوقع أن يتقدم نحو الشمال خلال فترة التوقع.

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل، إلى هدوء الأحوال بكل محليات الولاية ومازالت الجهود الهندسية تجرى لتقوية التروس والحمايات بمناطق الهشاشة والمنخفضات وجاري حصر الأضرار بالمحليات.

وتنوه الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجارى الوديان والسيول والخيران حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.