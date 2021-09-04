شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تناشد أصحاب الحضانات عدم وضع آيات من القرآن أو الإنجيل تجنبا للأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي، وبصفتها المسئولة عن تنمية الطفولة المبكرة والمنوط بها تنظيم عمل حضانات الطفولة المبكرة تحت سن أربع سنوات، أصحاب الحضانات عدم وضع آيات من القرآن الكريم أو من الإنجيل المقدس، نظرًا لما قد تحتويه هذه الآيات من أخطاء إملائية أو لغوية "وتعالى كلام الله المنزه عن أى خطأ"، وكثيرا ما تُجتزأ من سياقها فيتحرف معناها؛ مما قد يعرض القارئ للفهم الخاطئ أو المختلط، بالإضافة إلى أن إدراج موضوعات دينية فى مظهر الخدمة قد يوحى بأن هذه الخدمة مقصورة فقط على أهل هذا الدين والحق أن الوطن للجميع.

‎وأكدت الوزارة، في بيان اليوم، أنها استندت فى هذا الأمر لفتوى من دار الإفتاء المصرية بأن وضع الآيات بهذه الطريقة لا يجوز لأنه استخدام لها فيما لم ترد فيه، لافتة إلى أن غرس القيم الدينية والأخلاقية أثناء مرحلة الطفولة وتنشئة أجيالنا عليها هو مطلوب للغاية لترسيخ المبادئ الفاضلة وتعليم السلوكيات الإيجابية لدى المجتمع، ولذلك تأتى هذه القيم ليست كنصوص ربما تجتزأ من سياقها، وإنما كرسالة تربوية نستمر فى تعليمها وتأكيدها.

وتابعت وزارة التضامن الاجتماعي: "الوزارة إذ تطمح وتتمنى أن نكون نحن مثالا فى أفعالنا يحتذى به أطفالنا حتى تتطور لديهم سلوكيات عزيزة فاضلة وعلاقات سليمة قويمة بما يساهم فى نشر صحيح للأديان السماوية، وبما يضمن الاستثمار فيهم لصالح أسرهم ومجتمعاتهم ولصالح الحفاظ على سلامة وأمن الوطن".

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وجهت المسؤولين فى الوزارة ببحث شكوى أحد المواطنين يفيد بتداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لحضانة عليها لافته تتضمن ايه قرآنية "أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون"