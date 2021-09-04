شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: بروتوكول تعاون مع الأوقاف لنشر الثقافة الدينية وبناء الوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود فؤاد، مستشار التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة فى عمل مستمر فى بناء الوعى المستنير، مؤكدا أن الوزارة كثفت جهودها للتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة وعلى رأسها الأوقاف لتوقيع بروتوكول مشترك لإقامة الثقافة الصحيحة لتحصين الطلاب، من الأفكار المتطرفة، وبرامج التواصل الرقمى.

وأضاف خلال كلمته فى ندوة بناء الوعى وأثره فى استقرار الدول، أن المسابقة المشتركة بين وزارتى الأوقاف والتربية والتعليم، ضمن الجهود المشتركة بين الوزارتين، لبناء الوعى الدينى الصحيح للطلاب، قائلا: "برغم من جائحة كورونا إلا أن الإقبال على المسابقة كان كبيرا جدا فاق التوقعات".

وأهدى الطلاب المكرمين، درع لوزير الأوقاف، لحرصه الدائم على التعاون مع الوزارة وجهوده فى معركة الوعى وخاصة الوعى الدينى لدى طلاب المدارس.