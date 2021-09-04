شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النيابة الإدارية يؤكد على دور "الإفتاء" فى إرساء المبادئ الإنسانية والدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وذلك لتقديم التهنئة له على تولية منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

وأكد أبوزيد على الدور بالغ الأهمية الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية في إرساء المبادئ الإنسانية والدينية السامية، وقيم التسامح والتراحم.

وأعرب مفتي الجمهورية، عن خالص تقديره لجهود النيابة الإدارية، ودورها في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وإعلاء سيادة القانون.