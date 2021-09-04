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الجريدة الرسمية تنشر قرار تخفيض الرسوم لشركات الطيران بالمطارات السياحية

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القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر رقم 196، قرار الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، رقم (519) لسنة 2021م.

 

وجاء في القرار: استمرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات في محافظات ( البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح - الاقصر - أسوان ) تخفيضا قدره (50 %) على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و (20%) مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارا من 2021/4/30 وحتی 2021/10/31 .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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