شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار تخفيض الرسوم لشركات الطيران بالمطارات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر رقم 196، قرار الطيار محمد منار عنبه وزير الطيران المدني، رقم (519) لسنة 2021م.

وجاء في القرار: استمرار منح شركات الطيران العاملة بالمطارات في محافظات ( البحر الأحمر - جنوب سيناء - مرسى مطروح - الاقصر - أسوان ) تخفيضا قدره (50 %) على رسوم الهبوط والانتظار والإيواء و (20%) مقابل الخدمات الأرضية المقدمة لطائراتها اعتبارا من 2021/4/30 وحتی 2021/10/31 .