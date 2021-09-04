شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. استئناف الطيران مع الكويت والبداية بـ10 رحلات سفر و وصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد غياب دام 13 شهرا تستأنف صباح غدا الأحد رحلات الطيران بين القاهرة والكويت بواقع 11 رحلة جوية سفر ووصول، تنقل على متنها 907 ركاب منهم 5 رحلات سفر، البداية تكون من مطار القاهرة لرحلة شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى والذى تغادر رحلته رقم MS610 فى تمام الساعة 7,10 صباحا وعلى متنها 95 راكبا، ثم تعقبها رحلة أخرى لمصر للطيران ثم رحلتان لطيران الجزيرة ورحلة للخطوط الجوية الكويتية، ويبلغ عدد الركاب المغادرين من مطار القاهرة 582 راكبا.

ويستقبل مطار القاهرة غدا 6 رحلات من مطار الكويت منهم رحلة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة بدون ركاب ثم 5 رحلات عودة منهم رحلتان لمصر للطيران ورحلتان للجزيرة الكويتية ورحلة واحدة للخطوط الجوية الكويتية، ينقلون على متنهم 325 راكبا.

وكانت الخطوط الجوية الكويتية قد أعلنت استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولى بداية من غد الأحد، وذلك بعد توقف أكثر من عام بسبب الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها السلطات الكويتية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المقرر وصول أول رحلة الخطوط الجوية الكويتية بعد توقف استمر 13 شهرا،

الأحد المقبل الرحلة رقم KU 545 سعت 1415 وذلك فى تمام الساعة 2,15 ظهرا، وتغادر الرحلة برقم KU 546 سعت 1615 فى تمام الساعة 4,15 عصراً، وسيتم فتح كونترات السفر قبل موعد الإقلاع الجدولى للرحلة ب 3 ساعات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المسافرين.

وبدأت شركات الطيران المصرية وعلى رأسها شركة مصر للطيران فى حجز الرحلات من وإلى الكويت على أن تستأنف رحلاتها اعتباراً من يوم الأحد المقبل، بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner، والمعروفة بإسم طائرة الأحلام، والتى تسع لعدد 309 مقاعد، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

فى سياق متصل، خاطبت سلطة الطيران المدني، نظيرتها فى الكويت بإجمالى عدد المسافرين «سعة مقعدية» الذين ستنقلهم الناقلات الجوية المصرية إلى المطارات هناك .

وأكدت سلطة الطيران المدنى فى خطابها الموجهة إلى نظيرتها الكويتة، أنه تم تحديد سعة مقعدية بإجمالى 781 راكبا يوميا تنقلهم الناقلات الجوية المصرية إلى المطارات الكويتية، حيث أن الموافقة على جداول تشغيل كل من شركات مصر للطيران والنيل الطيران وايركايرو للطيران والمصرية العالمية للطيران والعريية للطيران ونسما الطيران وفلاى إيجيبت للطيران .

واضافت السلطة، أنه تم تحديد سعة مقعدية بإجمالى 440 راكب يوميا لشركة مصر للطيران، و 440 راكب أسبوعيا لشركة آيركايرو للطيران تنقلهم على 3 ايام « الاثنين 114 راكب والخميس 171 راكب و الجمعة 114»، و 347 راكبا لشركة النيل للطيران تنقلهم الشركة على 3 ايام « الاحد 112 راكب و الثلاثاء 121 راكب والأربعاء 114 راكب ».

وأشارت إلى أنه تم تحديد سعه مقعدية لشركة المصرية العالمية للطيران لنقل 399 راكب تنقلهم على 3 ايام « الاثنين 114 راكب والجمعة 114 راكب و السبت 171 راكب »، وشركة فلاى إيجيبت للطيران 396 راكب تنقلهم الشركة على 3 ايام « الاحد 114 راكب والثلاثاء 170 راكب والأربعاء 112 راكب »، وشركة العربية للطيران 396 راكب تنقلهم الشركة على 3 ايام « الاربعاء 114 راكب والجمعة 112 راكب والسبت 170 راكب»، وشركة نسما للطيران 396 راكب أيضا تنقلهم الشركة على 3 ايام « الاحد. 114 راكب والاثنين 112 راكب والخميس 170 راكب».