شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تمدد صلاحية تذاكر السفر للكويت الصادرة قبل تفشى كورونا حتى آخر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت شركة مصر للطيران، على مد صلاحية جميع تذاكر السفر على رحلات الشركة التي تسيرها من وإلى دولة الكويت، والتى تم إصدارها اعتبارا من 19 مارس 2020، قبل وقف الرحلات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب مصادر بالشركة فقد أصدرت إدارة تنشيط مبيعات وكلاء السفر التابعة لشركة مصر للطيران، خطابا موجها إلى جميع وكلاء السياحة المتعاملين مع الشركة، تؤكد فيه موافقتها على مد صلاحية جميع تذاكر الركاب التى صدرت قبل وقف الرحلات التجارية بين مصر والكويت.

وبحسب منشور مصر للطيران، فإن هذه التذاكر التي تم إصدارها قبل وقف الطيران، صالحة للسفر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021، مع إعفائها من رسوم تغير مواعيد السفر أو أي غرامات تأجيل أو تأخير.

وأكدت مصر للطيران، على ضرورة التزام جميع المسافرين بالاشتراطات والإجراءات الصحية التى أعلنت عنها السلطات الكويتية، لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين.