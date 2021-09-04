شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى توزيع عبوات زيت معاد تدويرها ضمن سلع التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





الحكومة تنفى توزيع عبوات زيت معاد تدويرها على المواطنين ضمن السلع التموينية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول عبوات زيت مستعمل معاد تدويره وتوزيعه على المواطنين ضمن السلع التموينية، وأنه لا توجد أية زيوت معادة التدوير ضمن السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية أو محال البقالة التموينية أو فروع جمعيتي، وأن جميع السلع التموينية آمنة وسليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، مُشددةً على جودة زيوت الطعام التي تنتجها سواء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أو المتعاقدة مع الوزارة، حيث تلتزم تلك الشركات بالشروط والمواصفات القياسية الخاصة بنسب التكرير واللون والرائحة المعتمدة لإنتاج زيت الطعام، كما تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات التموينية والصحية الخاصة بالسلع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.





رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة

بدأ الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، جولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة تنفيذ المشروعات بها.





القوات المسلحة تعلن تخفيض نسب قبول الكلية الجوية لـ52% لزيادة عدد الطيارين

فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق الجوية، واتساقا مع تطوير القوات الجوية المصرية والذى يتضمن زيادة وتنوع أنواع الطائرات خلال الفترة الراهنة، وبالتوازى مع انخفاض المجاميع الكلية لطلبة الثانوية العامة لهذا العام، ورغبة العديد من المتقدمين للالتحاق بالكلية الجوية.





الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 16 ألف شقة بـ"سكن مصر و JANNA" بالمنصورة الجديدة

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمشروعات السكنية والخدمية المتنوعة الجارى تنفيذها بمدينة المنصورة الجديدة، وهى إحدى مدن الجيل الرابع، وتُعد نافذة الدلتا السياحية، وتضم أنواع الإسكان المختلفة: (إسكان سياحي، وإسكان الفيلات، وإسكان متوسط، وإسكان اجتماعي متميز)، وتشتمل على جميع الخدمات اللازمة.





الإمارات تقرر إلغاء الحجر الصحى للوافدين المطعمين بلقاح كورونا بدءا من غدا

كشف تقرير صادر من مكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن أن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت عن تحديث إجراءات السفر الخاصة بالمواطنين والمقيمين والزوار القادمين من خارج الدولة، بحيث يبدأ العمل بها من غدا الأحد الموافق 5 سبتمبر 2021.‬





تنسيق المرحلة الثانية..223 ألف طالب يسجلون الرغبات بموقع التنسيق الإلكترونى

أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم السبت، أن عدد المتقدمين فى تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 223 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2021/2022.





السماح لطلاب الثانوية العامة دور ثان بدخول الامتحان بالكتاب المدرسى

سمحت لجان امتحانات الثانوية العامة دور ثان بدخول طلاب الثانوية العامة بكتاب المدرسة، حيث يؤدى الطلاب الامتحان "بالكتاب المفتوح" وفق أسئلة تقيس الفهم جميعها اختيار من متعدد، كما شهدت اللجان تفتيش الطلاب لمنع دخول أى وسيلة غش إلكترونية أو تقليدية، كما نبهت اللجان على الطلاب بمنع حيازة التليفون المحمول لعدم تطبيق قانون الغش.





السكة الحديد تبدأ اليوم استبدال عدد من قطارات الوجه البحرى بعربات "تحيا مصر"

تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت 4 سبتمبر، استبدال عدد من عربات القطارات، ضمن خطة التحديث المستمر التي تتبعها الهيئة بكافة قطاعتها، خاصة بقطاع الوحدات المتحركة وتماشياً مع توجهات القيادة السياسية من أجل سكك حديد جديدة بنهاية 2021.





متحدث الرئاسة: قمة مصرية - قبرصية اليوم لدعم التعاون المشترك

تعقد بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم، السبت، أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، وبمشاركة الوزراء المختصين أعضاء وفدي البلدين.





الأرصاد: طقس حار على الوجه البحرى وشمال الصعيد والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





"التعليم" تواصل فحص أوراق تظلمات الثانوية العامة وإعلان النتائج إلكترونيا

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فحص أوراق تظلمات طلاب الثانوية العامة على النتيجة، حيث يعمل الكنترول على التصحيح يدويا من خلال خبراء ومقدرى درجات، على أن تعلن نتائج التظلمات تباعا إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم.





إقبال على التقديم بالشرطة.. والأكاديمية تشكل لجنتين للرد على الاستفسارات

تشهد أكاديمية الشرطة خلال هذه الأيام إقبالا من الطلاب للتقديم بها، حيث يجرون عددًا من الاختبارات، ويحق للطالب الالتحاق بالأكاديمية إذا اجتازها جميعًا. وشكلت أكاديمية الشرطة لجنتين للاستعلام على بوابتي الأكاديمية الرئيسية رقم 5 للرد على استفسارات المترددين.





محمد صلاح يصل الجابون وينضم لمنتخب مصر استعداداً لمباراة الغد

وصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني إلي الجابون للانضمام إلى معسكر المنتخب استعداداً للمشاركة فى مواجهة الجابون غدا، الأحد، ضمن منافسة الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر.





ضبط شخصين ينقبون عن الآثار بعد عثورهما على معصرة من العهد الروماني ببني سويف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.





أسعار الذهب ترتفع بختام جلسات الأسبوع.. وعيار 21 بـ 792 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع بختام جلسات الأسبوع، مع إغلاق البورصات العالمية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، حيث شهد الذهب ارتفاع لمستويات 1827 دولار عالميًا، الأمر الذي تسبب في صعود سعر الذهب بالسوق المصري لمستويات 792 جنيها للجرام بدون إضافة سعر المصنعية.





انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان و141 ألف طالب يؤدون الاختبارات

تنطلق اليوم السبت امتحانات الدور الثانى لطلاب الثانوية العامة 2021، حيث يؤدى الاختبارات فى الدور الثانى قرابة 141 ألف طالب وطالبة، فى 340 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.





لقاح لعلاج السرطان يستخدم تقنية تطعيم كورونا يثبت فاعليته فى التجارب

أظهرت الأبحاث من جامعة أكسفورد ومعهد لودفيج لأبحاث السرطان، أن التكنولوجيا الكامنة وراء لقاح أكسفورد أسترازينيكا لفيروس كورونا، لديها القدرة على علاج السرطان، ويقوم علماء من جامعة أكسفورد ومعهد لودفيج لأبحاث السرطان بالبناء على نجاح لقاح أكسفورد أسترازينيكا ضد فيروس كورونا لتطوير لقاح لعلاج السرطان، وصمم الباحثون لقاحًا علاجيًا للسرطان مكونًا من جرعتين باستخدام نفس تقنية لقاح كورونا، وفقًا لبيان للجامعة عبر موقعها الرسمي.