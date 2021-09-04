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مبادرة الرئيس السيسى لدعم صحة الأم تقدم الكشف المبكر والعلاج بالمجان للحوامل

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القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن المتابعة مع الطبيب مرة كل شهر خلال فترة الحمل مهمة للوصول إلى ولادة آمنة.

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين تقدم الكشف المبكر والعلاج بالمجان لجميع السيدات الحوامل.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مواعيد عمل الوحدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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