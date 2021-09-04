شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت بشأن تسوية القضية القبرصية وفق الشرعية الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أكد للرئيس القبرصى على موقف مصر الثابت من مساعى تسوية القضية القبرصية وفق مقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددا على تضامننا مع قبرص حيال أي ممارسات من شانها المساس بالسيادة القبرصية، أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقود فرص التوصل إلى تسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة، والاطر التى توافق المجتمع الدولى عليها لحل القضية.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه استمرار إلى خطنا الثابت فى تعزيز العلاقات مع شركائنا فى إقليم المتوسط فقد توافقت والرئيس القبرصى حول أهمية تعزيز الألية القائمة للتعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان، لمواصلة التنسيق الثلاثى والتعاون القنى بين الدول الثلاث، وضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الألية، التى تجمع دولنا الثلاث تحديدا بحكم تفرد تلك العلاقة، وفى هذا السياق فقد اتفاقنا على أهمية التحضير الجيد للقمة الثلاثية القادمة والمقرر أن تنعقد فى اليونان فى أكتوبر 2021.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب الرئيس السيسى بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون.