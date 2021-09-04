شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺮى ﻗﺒﺮﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا الأحد، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺼﺮى ﻗﺒﺮﺻﻰ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وفيه: اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻳﺸﺪد ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻘﺒﺮﺻﻴﺔ وﺿﺮورة اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻠﺰم ﳌﻞء وﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﺪ اﻟﻨﻬﻀﺔ.. اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻘﻤﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ ﻗﺒﺮﺻﻴﺔ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻰ أﻛﺘﻮﺑﺮ المقبل ﺑﺄﺛﻴﻨا.

وداخل العدد

ـ ﻣﺪﺑﻮﻟﻰ ﻳﺘﻔﻘﺪ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻮزارات ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ

ـ ﻣﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻘﺒﻮل ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺣﺘﻰ ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم

ـ اﻟﻌﺪل ﺗﻄﻠﻖ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﻜﻨﺔ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﺼﻮت إﻟﻰ ﻧﺺ ﻣﻜﺘﻮب

ـ "اﻟﺘﻤﻮﻳﻦ" ﺗﺒﺤﺚ آﻟﻴﺎت ﺑﺪء ﺗﻨﻔﻴﺬ أول ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮﻳﺲ

ـ "اﻟﺮى" ﺗﻨﺘﻬﻰ ﻣﻦ ﺗﺄﻫﻴﻞ 2400 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺮع ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت

ـ مبادرة ﺣﻴﺎة ﻛﺮﻳﻤﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ



