شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: نثمن العلاقات الخاصة بين مصر وقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة.

غدا انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وطقس حار بالقاهرة والعظمى 33 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة لـ 60 % ومد التقديم حتى 16 سبتمبر

وافق اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، على تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات.

الأهلي يعلن رسمياً عودة عمار حمدي وأحمد عبد القادر للفريق

أعلن النادي الأهلي عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي من ناديى سموحة والاتحاد السكندري على التوالى، وجاءت عودة الثنائي بعدما وافق موسيماني المدير الفني للأهلي على عودة الثنائي حيث تابعهما الجهاز الفني طوال الموسم المنقضي.

الداخلية تغلق 25 ألف محل مخالف لإجراءات كورونا وتضبط 45 ألف شيشة

واصلت الداخلية حملاتها لملاحقة غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، حيث نجحت في غلق (25741) محل مخالف لقرار الغلق، وضبط (7356) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالى مضبوطات (45448) أرجيلة.

قميص رونالدو مع مانشستر يونايتد يحقق 32.5 مليون يورو أرباحاً فى 12 ساعة

حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي أرباحاً خيالية من قميص البرتغالي كريستيانو رونالدو، العائد حديثاً إلى صفوف الشياطين الحمر، قادماً من يوفنتوس الإيطالي.

رئيس الوزراء يتابع أعمال التنفيذ بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال ومعدلات التنفيذ، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من مسئولى الوزارة والهيئة، وكذا مسئولى الشركة الصينية المسئولة عن إنشاء الأبراج فى منطقة الأعمال المركزية.

الرئيس السيسي: أطلعت رئيس قبرص على جهودنا للتوصل لحل عادل فى أزمة سد النهضة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، مع نظيره القبرصى بقصر الاتحادية، إنه أطلع الرئيس القبرصى على جهود مصر المستمرة للتوصل إلى حل عادل فى أزمة سد النهضة، وجهودنا لاستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل السد، مؤكدا أهمية اطلاع المجتمع الدولى بدور جاد فى هذا الملف حفاظا على استقرار المنطقة.

الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة المستشار كمال عبد القادر فزاع

أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم /السبت/ العميد عبد العزيز طلعت عبد العزيز للتعزية في وفاة المستشار كمال عبد القادر فزاع .

الرئيس السيسي: ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، مع نظيره القبرصى بقصر الاتحادية، إلى أن مباحثاتهما تناولت كذلك أخر التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، حيث أكد للرئيس القبرصى على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتقديم الدعم اللازم لقطاع غزة المتضرر بشدة من جراء الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، وكذلك العمل على عودة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلى مجددا إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية نهائية، تفضى إلى إقامة دولة فلسطينية وفق لقرارات الشرعية الدولية.

الرئيس السيسي: اتفقت رؤانا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية فى موعدها المحدد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، مع نظيره القبرصى بقصر الاتحادية، على أنه على الصعيد الأقليمى، تناولت مباحثات فيما بينهما، أخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبى، فقد اتفقت رؤانا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية فى الموعد المحدد لها فى ديسمبر القادم، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، وعودة ليبيا إلى أيدى أبنائها، ليصونوا مقدراتها، ويبنوا مستقبلها بإرادتهم الوطنية المستقلة دون تدخلات خارجية.

الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت بشأن تسوية القضية القبرصية وفق الشرعية الدولية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه أكد للرئيس القبرصى على موقف مصر الثابت من مساعى تسوية القضية القبرصية وفق مقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشددا على تضامننا مع قبرص حيال أي ممارسات من شانها المساس بالسيادة القبرصية، أو محاولات فرض أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن، وبما يقود فرص التوصل إلى تسوية القضية القبرصية على أساس وحدة الجزيرة، والاطر التى توافق المجتمع الدولى عليها لحل القضية.

الرئيس السيسي: نثمن العلاقات الخاصة بين مصر وقبرص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نرحب بالرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس فى القاهرة، ضيفا عزيزا على مصر وشعبها، فى إطار حرصنا المستمر على التشاور وتبادل الرؤى ووجهات النظر حلو مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وكذلك العمل على مزيد من تعزيز علاقات التعاون بين مصر وقبرص، مما يحقق مصالحنا المشتركة، ويعدد من جهودنا لمواجهة التحديات الماثلة فى منطقتنا، ويسهم فى تحقيق الاستقرار والأمن والرفاهية لشعوبنا.

رئيس الوزراء: المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية مركز لتيسير الانتقالات

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد مشروع إقامة المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث استمع إلى شرح من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة، حول خطوات تنفيذ هذا المشروع الهام.

الرئيس القبرصى: تدشين اللجنة العليا مع مصر خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكة

أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، عن سعادته بزيارة القاهرة، موجهاً الشكر للرئيس السيسى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، ومؤكداً ما يجمع الشعبين المصري والقبرصي من روابط حضارية واجتماعية وطيدة ممتدة عبر التاريخ، واعتزاز بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع مصر، والحرص على مواصلة تعزيز تلك العلاقات والارتقاء بمحاورها المختلفة.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى مصر وقبرص من إمكانات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.

مطار شرم الشيخ يستقبل أولى رحلات شركة الخطوط السويسرية.. صور

استقبل اليوم مطار شرم الشيخ الدولي أولي رحلات شركة الخطوط السويسرية swiss air بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات، وكان علي متنها 62 راكبا، قادمين من مطار جنيف الدولى، يأتي ذلك فى إطار الجهود المشتركة التى تقوم بها وزارة الطيران المدنى مع كافة قطاعات الدولة المصرية من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية.

مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات حتى مساء غد الأحد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، حتى الساعة السابعة من مساء غد الأحد الموافق 5 سبتمبر الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب.