شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: اتفقت رؤانا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية فى موعدها المحدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، مع نظيره القبرصى بقصر الاتحادية، على أنه على الصعيد الأقليمى، تناولت مباحثات فيما بينهما، أخر التطورات ذات الصلة بالملف الليبى، فقد اتفقت رؤانا على ضرورة عقد الانتخابات الليبية فى الموعد المحدد لها فى ديسمبر القادم، مع التشديد على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية من الأراضى الليبية، وعودة ليبيا إلى أيدى أبنائها، ليصونوا مقدراتها، ويبنوا مستقبلها بإرادتهم الوطنية المستقلة دون تدخلات خارجية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم، بقصر الاتحادية، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، وذلك للمشاركة في أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص في القاهرة، والتي تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات ثنائية، تلاها اجتماع اللجنة الحكومية العليا، حيث رحب الرئيس السيسى بالرئيس القبرصي والوفد الوزاري المرافق له في بلدهم الثاني مصر، مؤكداً أهمية العمل على استثمار ما يتوفر لدى البلدين الصديقين من إمكانات كبيرة لتحقيق مصالحهما المشتركة بما يمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى الإقليمي في الترابط والتعاون.