شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة لـ 60 % ومد التقديم حتى 16 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اللواء محمود توفيق – وزير الداخلية، على تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة من (الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام) ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات.

كما تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق، 16/ 9/2021بدلاً من يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسى 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.